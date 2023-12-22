Эдуард Докс, специально для haqqin.az, Нир Оз 22 декабря 2023, 22:19

Правительственное бюро прессы Израиля (GPO) организовало для иностранных журналистов посещение кибуца Нир Оз – поселка на границе с сектором Газы, наиболее пострадавшего от варварского налета головорезов ХАМАС… Увиденное потрясло даже присутствовавших в группе журналистов из Украины, которые видели на своей земле немало варварских разрушений. * * * По мере приближения к цели нашей поездки указатели названий населенных пунктов, ставшие в последние два месяца медийными синонимами чудовищных трагедий, невольно заставляли нас вздрагивать и втягивать головы в плечи - Сдерот, Нетивот, Бээри, Реим, Кфар Аза, а также огромное, печально известное на весь мир кладбище сожженных и изрешеченных пулями автомобилей, владельцы которых были расстреляны террористами в упор. На 234-й трассе, где, в основном, орудовал ХАМАС, навигаторы не работают – здесь по сей день зона боевых действий. На въезде в кибуц патрульные ЦАХАЛа тщательно согласовывают и сверяют списки с нашими именами.

Чем знаменит Нир-Оз? Этот кибуц был известен далеко за пределами Израиля еще задолго до «черной субботы» 7 октября 2023 года. Именно отсюда на экспорт в Европу шли самые сочные и экологически чистые овощи под израильским брендом Uncle Moses ("Дядюшка Моше"). Здесь находится крупное предприятие по производству краски "Нирлат", которое террористы наполовину разрушили. Пятьдесят девять других зданий в кибуце были сожжены или разгромлены до такого состояния, что реконструкции не подлежат. До вторжения боевиков ХАМАС в Нир Оз жили 417 кибуцников. Каждого четвертого из них террористы либо убили, либо взяли в заложники. Треть всех захваченных и удерживаемых в подвалах Газы заложников – это жители кибуца Нир Оз. Многих из них мы теперь знаем в лицо благодаря медийному освещению. Это и томящиеся в лапах террористов рыжие малыши Кфир и Ариэль Бибас, ставшие международным символом похищенных израильтян, и отпущенная одной из первых 85-летняя Йохевед Лившиц, признавшаяся журналистам, что «прошла через ад», и Елена Труфанова с Ириной Тати, которых лидеры ХАМАС выпустил "в знак уважения к российскому президенту"…

Всего 10 секунд до укрытия В ходе инструктажа, кибуцники объяснили нам, что мы находимся в зоне боевых действий и в случае сигнала тревоги у нас есть не более десяти секунд, чтобы укрыться от летящих из Газы ракет либо в защищенном помещении, либо под бетонной стеной. Мы слушаем инструктаж, а вокруг роятся буквально полчища назойливых мух. Их так много, что они заметны даже на отснятых нами видеороликах. Но к этому я еще вернусь. Периодически слышны разрывы снарядов, от которых земля содрогается, как в Киеве в марте 2022 года. Вдруг из громкоговорителей дважды раздается сигнал воздушной тревоги "Цева адом" («Красный цвет»). Наши гиды бегом ведут нас в ближайшее бетонное укрытие. Выйти разрешают только через 10 минут после отбоя, как и велит израильская Служба тыла. Страшный запах на центральной кухне Ирит Лахав, гид нашей группы, показывает нам кибуц, точнее, то, что осталось от него после трагедии «черной субботы». Вначале нас ведут в столовую - сердце любого кибуца. Стеклянные двери разбиты, огромная доска объявлений полностью покрыта траурными сообщениями. Мы заходим в сожженную дотла кухню. С потолка свисают обугленные перекрытия, воздух пропитан гарью, но все запахи перебивает невероятно тяжелый смрад разлагающихся тел.

"Здесь лежали сорок шесть убитых членов кибуца Нир Оз, - рассказал нам Ирит Лахав. - Оттого и столько мух в опустевшем кибуце. Первым делом террористы ворвались на кухню, убили всех, кто попался под руку, а потом сожгли новое, дорогостоящее оборудование, закупленное на несколько миллионов долларов. Они явно знали расположение помещений…". Мы проходим вдоль сожженных домов и слышим истории о безжалостных убийствах кибуцников – одна ужаснее другой. А рядом – цветущий ботанический сад, клумбы с цветами, над которыми поют птицы, подстриженные кустарники, окаймляющие тропинки… На секунду представляешь, каким райским местом был этот кибуц до нападения варваров, как звенели здесь детские голоса, как неторопливо вели пожилые кибуцники беседы в тени деревьев... Все это было растоптано, разрушено и сожжено с какой-то нечеловеческой жестокостью… История спасения Ирит, ее дочери и собаки "Все, что вы видите на мне, кроме носков, - это пожертвования. Даже наручные часы, - рассказала Ирит. - После того, как армия выбила террористов из кибуца, нам дали всего пять минут на сбор вещей и эвакуировали в Эйлат". А началось все на заре 7 октября. Утром дочка вывела на улицу нашего лабрадора, и как-то очень быстро они вернулись. "Стреляют под нашим домом!" - закричала она. Я вначале не поверила, но через считанные минуты автоматные очереди были уже слышны на всей территории кибуца. Сосед написал в нашем общем чате: «Всем немедленно запереться в защищенных комнатах!». Но наш МАМАД (комната, снабженная железной дверью и укрепленная от ракетных обстрелов бетонными стенами - ред.) не закрывался. Мы слышали приближающиеся автоматные очереди и разрывы гранат. Я поняла, что нас сейчас убьют, и меня начала бить крупная дрожь. Мой брат, который живет неподалеку, прислал в чате фото, как он подпер дверь с помощью двух ручек от метлы. Метлы у меня под рукой не было, но в комнате нашлись весло и труба от пылесоса. Мне удалось зафиксировать их леской, из которой я делаю украшения, и таким образом заблокировать дверь".