Когда Украина вступит в ЕС?

Украина должна выиграть в войне и до конца десятилетия стать членом Европейского союза в признанных на международном уровне границах, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как отметил Сикорский, ни одна страна не имеет права нападать на соседей. Польша однозначно становится на сторону жертвы, а стратегия Варшавы в отношении Украины остается неизменной, отметил он.

«Украина должна выиграть эту войну, а Путин должен ее проиграть, и в конце десятилетия мы хотим, чтобы Украина в своих международно признанных границах была членом Европейского союза и важным партнером Польши уже как член той же европейской семьи», - отметил министр.