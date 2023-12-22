В Украине назвали страхи лидеров Кремля
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий озвучил две самых больших фобии кремлевских лидеров.
«Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад России. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня», - заявил Скибицкий.
Также он отметил, что задачами России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми оккупированными украинскими территориями.
Стратегической задачей для Украины, по словам представителя ГУР, остается деоккупация всех захваченных агрессором территорий. В этом контексте активные действия на Крымском полуострове, по словам представителя военной разведки, будут иметь влияние и на другие участки фронта.
«Крым на сегодня - это транзитная зона для поставки всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в южные наши регионы: в Херсонскую и Запорожскую области», - напомнил Скибицкий.