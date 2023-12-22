В Украине назвали страхи лидеров Кремля

«Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад России. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня», - заявил Скибицкий.

Также он отметил, что задачами России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми оккупированными украинскими территориями.

Стратегической задачей для Украины, по словам представителя ГУР, остается деоккупация всех захваченных агрессором территорий. В этом контексте активные действия на Крымском полуострове, по словам представителя военной разведки, будут иметь влияние и на другие участки фронта.

«Крым на сегодня - это транзитная зона для поставки всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в южные наши регионы: в Херсонскую и Запорожскую области», - напомнил Скибицкий.