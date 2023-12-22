Фотограф The New York Times Айвор Прикетт спустя три года поделился в Instagram ужасом, который ему и его коллегам пришлось пережить во время армянской бомбардировки города Барда запрещенным оружием.

«Я также наконец-то нашел время разместить на своем сайте материал из Азербайджана со времен Карабахской войны 2020 года. Почему это заняло так много времени? Наверное, с тех пор я был очень занят! Я также осознал, что воздерживался от продвижения этой работы из-за того, сколько оскорблений я получил за это в то время.

Простого документирования этой истории с азербайджанской стороны было достаточно, чтобы вызвать бесконечную ненависть со стороны онлайн-троллей. Кампания дошла до того, что была попытка опорочить мое имя в газете The New York Times, подразумевая, что я подделал фотографии ракетного обстрела в Барде, в результате которого погибло более 20 человек.

В любом случае это не сработало, но в каком-то смысле это было эффективно, поскольку заставило меня спокойнее рассказывать о своих переживаниях. Вот и я, спустя 3 года, рад поговорить об этом.

На самом деле мне, моей коллеге Карлотте Галл и нашей команде посчастливилось выйти из той атаки в Барде невредимыми. Мы чуть ли не въехали в эпицентр атаки кассетной бомбой. 2-й слайд - небольшой отрывок из видео, снятого моим отважным переводчиком Ровланом, как мы прятались за стеной, окруженные взрывами.

Вероятно, это был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережил, отчасти потому, что у нас практически не было прикрытия. Я не религиозный человек, но очень хорошо помню, как в тот день молился неизвестному богу. Нам каким-то образом удалось пережить град бомб и сразу же приступить к работе, документируя последствия. В конце концов, это была самая смертоносная потеря среди гражданского населения во время войны 2020 года, которая закончилась несколько недель спустя», - написал Прикетт в комментарии к публикации.