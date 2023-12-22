Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22 декабря 2023, 23:41

Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, о которых станет известно, что они причастны к поставкам в Россию подсанкционных товаров или услуг. Отныне министр финансов США после консультаций с государственным секретарем и, при необходимости, министром торговли может своим решением накладывать санкции на иностранное финансовое учреждение, которое помогло провести платеж лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором Российской Федерации, либо предоставило «любую услугу, связанную с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу... любого товара или класса товаров».

Финансовыми учреждениями, которые могут попасть под санкции, является самый широкий спектр учреждений, предоставляющих финансовые услуги: банки, пенсионные фонды, платежные системы и их дочерние компании. Немаловажно, что санкции могут накладываться без предупреждения, чтобы не дать шанс нарушителям скрыть подсанкционные активы. Таким образом, запускается эффективный механизм давления на финансовые учреждения третьих стран. Поскольку международные банки нередко выступают в качестве банков-корреспондентов для финансовых учреждений в третьих странах, они теперь с удвоенной энергией будут оказывать давление на партнеров, чтобы те не связывались с сомнительными схемами, в итоге ведущими в Россию.