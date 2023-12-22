Штаты затягивают санкционную удавку на шее России... Удар по Билалу Алиеву главная тема
Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, о которых станет известно, что они причастны к поставкам в Россию подсанкционных товаров или услуг.
Отныне министр финансов США после консультаций с государственным секретарем и, при необходимости, министром торговли может своим решением накладывать санкции на иностранное финансовое учреждение, которое помогло провести платеж лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором Российской Федерации, либо предоставило «любую услугу, связанную с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу... любого товара или класса товаров».
Финансовыми учреждениями, которые могут попасть под санкции, является самый широкий спектр учреждений, предоставляющих финансовые услуги: банки, пенсионные фонды, платежные системы и их дочерние компании. Немаловажно, что санкции могут накладываться без предупреждения, чтобы не дать шанс нарушителям скрыть подсанкционные активы.
Таким образом, запускается эффективный механизм давления на финансовые учреждения третьих стран. Поскольку международные банки нередко выступают в качестве банков-корреспондентов для финансовых учреждений в третьих странах, они теперь с удвоенной энергией будут оказывать давление на партнеров, чтобы те не связывались с сомнительными схемами, в итоге ведущими в Россию.
Это потребует еще более тщательной проверки платежных операций и стоящих за ними агентов. Ответственность за качество проверки возлагается на финансовые учреждения, и сослаться на незнание истинного характера обеспечиваемой операции не выйдет, а неприятности могут последовать крупные, да еще и без предупреждения. Это, безусловно, создает дополнительную головную боль финучреждениям, но и ощутимо бьет по компаниям, задействованным в российских серых и контрабандных схемах.
Несколькими днями раньше Соединенные Штаты усилили санкции против попыток обойти потолок цен на морскую транспортировку российской нефти... Под санкции попали небольшие и ранее малоизвестные компании-нефтетрейдеры, в частности, зарегистрированная в Гонконге на имя гражданина Азербайджана Билала Алиева компания Bellatrix Energy Ltd.