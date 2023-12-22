Генсек ООН против зерновой сделки

Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла. Об этом заявил журналистам в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что организация рассматривает новые формы соглашения.

"Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имеет смысл", - сказал Гутерриш.