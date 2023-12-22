Снимок граффити появился в социальных сетях художника, что подтвердило его авторство, спустя меньше часа неизвестные похитили дорожный знак.

Бэнкси не раз обращался к антивоенной тематике. Прошлой осенью он посетил Украину и сообщил, что сделал семь граффити в разных местах страны. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. После попытки кражи одной из работ их оснастили антивандальными стеклами с датчиками движения и удара.