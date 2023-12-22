Украина угрожает Европе «супербактериями»

Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий». Об этом пишет газета The Hill.

«Сегодня Украина столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки. Она хоть и не преднамеренная, но остро угрожает ее войскам и гражданскому населению <…> и рискует перекинуться на другие части Европы», — говорится в материале.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на которые ссылается газета, в Украине зафиксирован рост устойчивых к антибиотикам бактерий. Больницы страны пытаются с ними справиться. Эпидемиологи предупреждают, что «незаметная» угроза может распространиться за пределы страны, в соседние государства.