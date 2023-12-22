СБ ООН принял резолюцию по Газе

Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее.

Документ, авторами которого выступили Египет, ОАЭ и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать улучшению условий для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав через контрольно-пропускные пункты, облегчить снабжение сектора топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.