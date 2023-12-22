Что обсудили Лавров и Абдоллахиан?

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и глава МИД России Сергей Лавров обсудили ряд региональных и международных вопросов, а также двусторонние отношения между Тегераном и Москвой, передает IRNA.

Комментируя процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией по достижению мирного соглашения как позитивный, Абдоллахиан указал на негативные последствия вмешательства некоторых внешних сторон в регионе и заявил, что страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении и обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией.

Лавров, со своей стороны, сослался на недавнюю встречу в формате «3+3», состоявшуюся в Тегеране, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества между соответствующими странами с целью оказания помощи Азербайджану и Армении в достижении мирного соглашения.

Министр иностранных дел России также высоко оценил важную и конструктивную роль Ирана в содействии установления мира в регионе Южного Кавказа.