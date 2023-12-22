Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:09

На фоне интенсивных поставок в Армению индийского и французского оружия довольно неожиданно прозвучало заявление посла РФ в Ереване Сергея Копыркина о том, что между Москвой и Ереваном ведутся переговоры о подписании новых соглашений в сфере военно-технического сотрудничества. «Практически все контракты, подписанные в сфере военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией, были выполнены в срок и с высоким качеством», - отметил дипломат в интервью ТАСС. В ответ на неоднократные претензии Армении, которая уже третий год не может получить от России оружие, за которое заплатила 400 миллионов долларов, Копыркин заверил, что практически все подписанные контракты «либо уже выполнены в срок и с высоким качеством, либо находятся на завершающей стадии реализации».

При этом посол не отрицал, что в отдельных контрактах действительно есть моменты, связанные с обязательствами российских предприятий по выполнению гособоронзаказа, подчеркнув, что речь идет о «рабочих вопросах, которые решаются путем диалога между соответствующими ведомствами России и Армении». Следует отметить, что заявления посла РФ в Ереване входят в очевидное противоречие с официальной позицией Армении, которая неоднократно заявляла о намерении оснащать свою армию современным оружием, а не технологически устаревшим российским. Как уже сообщалось, военно-техническое сотрудничество между Россией и Арменией было практически сведено на нет после 44-дневной Карабахской войны. В 2021 году экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян в ходе визита в Москву провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу о перевооружении и модернизации армянской армии. Шойгу тогда вручил Карапетяну кинжал, заявив, что этот символический подарок можно считать «началом российского перевооружения Армении». Намек Шойгу был с очевидным беспокойством встречен Азербайджаном, руководство которого официально предупредило Кремль, что перевооружение Армении помешает ходу мирного процесса в регионе.

В результате позже стало известно, что планы Кремля по перевооружению Армении «было решено отложить». После чего Ереван начал отдаляться от России, взяв политический курс на сближение с Западом и поиск новых партнеров в военно-технической сфере. Как известно, основным поставщиком оружия для Еревана вначале стала Индия, затем к процессу укрепления обороноспособности Армении подключилась Франция. У Индии армяне закупили вооружений на миллиарды долларов, заказав в том числе гиперзвуковые крылатые и баллистические ракеты, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, системы обнаружения и подавления дронов, противотанковые ракеты и т. д. Помимо этого, как сообщал на днях haqqin.az, ведутся переговоры о продаже Армении гиперзвуковых крылатых ракет Bramo (с дальностью 300 километров) и баллистических ракет «Пралай» с дальностью до 500 километров. Что же касается Франции, то она поставляет армянским партнерам радиолокационные комплексы, бронетранспортеры и зенитно-ракетные комплексы малой дальности, в том числе самоходные гаубицы Ceasar. Западные аналитики рассматривают усилившиеся военно-технические связи Армении с ВПК Индии и Франции как укрепление партнерства Еревана с Западом и одновременно как признак ослабления позиций России в Армении и на Южном Кавказе.