Текущие трудности Украины на фронте вызваны медленными темпами и недостаточными объемами поставок западного оружия. Победа России станет национальной катастрофой для украинцев и унижением и позором для стран Запада, в частности для США. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию The Times.

"Когда ты должен получить определенное количество определенного оружия в течение месяца, а это занимает восемь месяцев, то эти восемь месяцев тебе физически не с чем работать", — пояснил он.

Советник главы ОП предупредил западное сообщество, что победа России в Украине станет унижением для США и Запада в целом. Ну, а для Украины это станет катастрофой.

"Вся страна будет разорвана на их глазах, если не будет достигнуто решение [о поставках оружия Украине] — и вы все будете плакать и говорить: "Мне очень жаль украинцев, которые сейчас не имеют собственного государства, потому что их вырезали в их стране. Давайте устроим для них концерт". Это нормальный подход, если вам это нравится, мы не против. Очень гуманно", - саркастически заметил Подоляк.