Эльмир Алиев, отдел спорта, Ханкенди 01:26

Свершилось! В Ханкенди состоялось первое после военного парада в честь Дня победы массовое мероприятие. Тысячи азербайджанцев получили возможность посетить освобожденный от сепаратистов город, побывав на футбольном матче 1/8 финала Кубка Азербайджана между чемпионом страны «Карабахом» и армейской командой МОИК (Центральный спортивный клуб армии). Символичный состав соперников для исторического матча в Ханкенди, не правда ли?

Сейчас, когда игра осталась позади, а ее участники, как и многочисленные делегации, вернулись в Баку, можно сказать, что организаторы в лице Министерства молодежи и спорта и Профессиональной футбольной лиги справились с непростой задачей – все было организовано на высоком уровне, включая проблематичную логистику и насущный вопрос безопасности… Команды отправились в Карабах за день до игры и разместились в гористой Шуше. А подавляющее большинство всех тех, кто был на стадионе в Ханкенди в четверг, должны были отправиться туда в ночь с 20 на 21 декабря. Несколько десятков автобусов поджидали пассажиров у станции метро «Кероглу». Примерно в 04:30 длинная автоколонна начала свое движение. А перед этим сотрудники полиции проверили каждого пассажира на наличие его имени в специальном портале.

Сложность поездки заключалась в том, что автобусы должны были следовать единой цепью, не распадаясь на группы. По дороге была запланирована только одна остановка - в Кюрдамире… Долгожданный Аскеран, искомый Ходжалы и вот, наконец, въезд в Ханкенди, который мы 30 лет назад потеряли… Установлена новая вывеска на азербайджанском языке, но и прежняя - на армянском, русском и английском - осталась нетронутой, стоит на прежнем месте. Въезжаем в город. Названия магазинов, кафе, медицинских учреждений в основном на армянском и русском языках. Реже можно встретить латиницу. Бросается в глаза вывеска Artsakhbank. И даже она не тронута. Появились и азербайджанские бренды. К примеру, Azpetrol, Araz. Но их пока очень мало.

Подъезжаем к стадиону. Организаторы поездки вежливо просят, выйдя из автобуса, направиться непосредственно к арене. Гулять по городу нельзя. К стадиону, построенному в 1956 году, ведет длинная лестница. Искренне признаться, но за рекордно малые сроки на территории арены была проведена изнурительно гигантская работа. Во-первых, были заменены кресла цветов так называемого флага сепаратистов. Теперь на трибунах красуются надписи Qarabağ Azərbaycandır и Xankəndi.

Было проделано и много менее заметной работы. 9-тысячник в Ханкенди вполне подходит для проведения матчей чемпионата Азербайджана. Правда, как сказал после матча Гурбан Гурбанов, желательно поменять газон, который не очень хорошего качества. Из Баку на матч, помимо представителей футбольной общественности, журналистов и простых болельщиков, отправились олимпийские чемпионы, знаменитые спортсмены, известные актеры, блогеры, словом, представители широкой азербайджанской общественности. Всем еще в автобусах были розданы билеты на соответствующие места в стадионе. А представителям СМИ полагались кресла с рабочими столами, чтобы можно было использовать ноутбуки.

Своевременно и на высоком уровне был решен и вопрос с питанием. В автобусах раздавались специальные пакеты с едой. А при желании можно было купить еду и на территории арены. Конечно же, кульминационным моментом стал приезд на стадион президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Верховные лидеры оказались на небольшой трибуне в окружении героически погибших во время 44-дневной войны детей шехидов. Ильхам Алиев выступил с речью, напомнив, что 30 лет Ханкенди был логовом сепаратистов, но благодаря азербайджанской армии азербайджанский народ вернулся историческую землю.

Затем президент поприветствовал футболистов обеих команд и произвел первый символический удар по мячу. Глава государства подметил, что неважно, кто победит на футбольном поле - Азербайджан уже победил!

И действительно, сама игра отошла на второй план. Было понятно, что «Карабах» значительно сильнее армейской команды, выступающей в Первой лиге, и рано или поздно забьет долгожданный гол. Правда, гола пришлось ждать больше 90 минут. Нариман Ахундзаде в добавленное время ко второму тайму время головой отправил мяч в сетку к радости изрядно замерзших зрителей - во второй половине дня температура в Ханкенди стремительно приближалась к нулевой отметке.