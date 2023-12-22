Под кроной азербайджанского Древа Ильхаму Алиеву - 62 года
Двадцатого декабря, за несколько дней до своего дня рождения Первый Азербайджанец и лидер Ильхам Алиев со своим соратником, супругой Мехрибан Алиевой отправились по главным символическим местам азербайджанской истории в Карабахе. Президентская чета оказалась в сакральном символе - "Святое место Чинар" в селе с загадочным названием Ших Дурсун..
Что кроется за смыслом живых символов национального духа?..
Чинар в селе Ших Дурсун и есть некий живой организм, сознание, вместилище духа Азербайджана.
Символ дерева - центральный образ в драматическом псевдоисторическом романе Джорджа Р.Р.Мартина «Песнь льда и огня», экранизированной таинственной "Игре престолов". Это чар-древо, древо Рода, носитель памяти и сознания. В звёздной саге "Аватар" же, гигантское древо жизни дарует единение и возрождение, своеобразный кров для жителей планеты.
Дерево - значимый символ и Азербайджана. Некое олицетворение Времени, в котором метрономом звучит родник Тенгри, отсчитывая ритмы десятилетий и столетий. Возраст чинара в селе Ших Дурсун насчитывает около 2500 лет, уходя истоками в древнюю цивилизацию становления протестного Кавказа, обособленного неприступными для нашествий иноземцев могучими холмами. Чинар окружен такими же древними деревьями с опавшими в мрак жестокого средневековья листьями надежды и веры. Вероятно, это и есть единый гармоничный биологический организм, единое сознание.
Чинар Ших Дурсун навеивает ощущение культовой тайны Карабаха. Тот, чья власть простирается в Карабахе и владеет временем. Сильная власть олицетворяет сильную волю, которая вершит историческую справедливость.
И над безвременьем веков возвышается образ Ших Дурсуна. Это древо жизни отсчитывает время, ибо является самим Временем. Что такое 30 лет с точки зрения категории исторического времени?! А именно всего на три десятка лет Карабах выпал из своего исторического чрева. Ших Дурсун отсчитал и это новое время – антиисторию, отвергнутую небесами новую хронологию с сентября 1988 года по сентябрь 2020 года.
А может воплощение азербайджанского древа жизни отсчитывает и ритмы последовавших за освободительной азербайджанской войной череды мировых столкновений?! Взирает на цикличность войн "третьей мировой", незримо оберегая Азербайджан от напасти столкновения цивилизаций?..
В центре индо-арийской мифологии находится образ первочеловека - Пуруши. Первочеловек и становится мерой для всех вещей во Вселенной, которая, собственно, и создана из его тела.
Азербайджан обозначен не только в обывательском смысле в каких-то пределах политической географии. Воплощенная Алиевым идея - отдельное уникальное сочетание символов, принцип действия, историческая реинкарнация. Ведь впервые со времен средневековья азербайджанская нация почувствовала вкус утраченной некогда победы, воплотив единение на останках расколотого на части переродившейся Сефевидской империей живого азербайджанского организма.
Новым Азербайджаном управляет Первый Азербайджанец. Он - носитель верховной воли. Исстари люди расписывали образ лидера в ипостаси старца с сединами. Хотя саги о древе жизни рассказывают о молодых, стойких и мужественных всадниках, унесенных в авангард битвы с иноземными незваными пришельцами. Стойкий и мужественный всадник выживал, его защищало древо жизни, спустя десятилетия этот «новый старец», возвращаясь с новой мессией к истокам с ранами на лице и в душе, спешил к народу, дабы заложить новую жизнь и новую историю.
При этом Первый Азербайджанец вмещает в своем внутреннем мире все религии и все чаяния, собравшихся у очага азербайджанского государства народов, как часть себя самого. Он – знамение истории. Ибо он тот, кто остановил злой рок истории. Кто противопоставил себя потоку истории. Он и есть дух народа. Он стоит выше времени. Он пришел после зимнего солнцестояния. Чтобы вернуть сакральные символы. Чувство и вкус некогда утраченной победы, украденный Карабах, заблудший во мраке истории Ших Дурсун…