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Двадцатого декабря, за несколько дней до своего дня рождения Первый Азербайджанец и лидер Ильхам Алиев со своим соратником, супругой Мехрибан Алиевой отправились по главным символическим местам азербайджанской истории в Карабахе. Президентская чета оказалась в сакральном символе - "Святое место Чинар" в селе с загадочным названием Ших Дурсун.. Что кроется за смыслом живых символов национального духа?.. Чинар в селе Ших Дурсун и есть некий живой организм, сознание, вместилище духа Азербайджана.

Символ дерева - центральный образ в драматическом псевдоисторическом романе Джорджа Р.Р.Мартина «Песнь льда и огня», экранизированной таинственной "Игре престолов". Это чар-древо, древо Рода, носитель памяти и сознания. В звёздной саге "Аватар" же, гигантское древо жизни дарует единение и возрождение, своеобразный кров для жителей планеты. Дерево - значимый символ и Азербайджана. Некое олицетворение Времени, в котором метрономом звучит родник Тенгри, отсчитывая ритмы десятилетий и столетий. Возраст чинара в селе Ших Дурсун насчитывает около 2500 лет, уходя истоками в древнюю цивилизацию становления протестного Кавказа, обособленного неприступными для нашествий иноземцев могучими холмами. Чинар окружен такими же древними деревьями с опавшими в мрак жестокого средневековья листьями надежды и веры. Вероятно, это и есть единый гармоничный биологический организм, единое сознание. Чинар Ших Дурсун навеивает ощущение культовой тайны Карабаха. Тот, чья власть простирается в Карабахе и владеет временем. Сильная власть олицетворяет сильную волю, которая вершит историческую справедливость. И над безвременьем веков возвышается образ Ших Дурсуна. Это древо жизни отсчитывает время, ибо является самим Временем. Что такое 30 лет с точки зрения категории исторического времени?! А именно всего на три десятка лет Карабах выпал из своего исторического чрева. Ших Дурсун отсчитал и это новое время – антиисторию, отвергнутую небесами новую хронологию с сентября 1988 года по сентябрь 2020 года.