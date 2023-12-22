Американцы меняют тон. Что дальше?

Как сообщает Deutsche Welle, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки, заявила, что им известно о «значительной роли» Ирана «в планировании операций против торговых судов в Красном море».

США ужесточили свой тон в отношении Ирана в связи с атаками йеменских хуситов из группировки «Ансар Аллах» на суда в Красном море.

По ее словам, Тегеран предоставил хуситам беспилотники, ракеты и необходимые разведданные, «критически важные» для планирования и осуществления этих нападений, в том числе данные иранской системы морского наблюдения. Визуальный анализ показал, что запущенные хуситами ракеты и дроны внешне практически ничем не отличаются от тех, что используются в самом Иране.

The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в сфере безопасности, сообщает, что хуситы получают от иранских военизированных формирований не только разведданные, но и оружие — беспилотники и ракеты. «У хуситов нет радиолокационной технологии, позволяющей нацеливаться на суда. Им нужна помощь Ирана, без нее ракеты просто упадут в воду», — сказал один из собеседников издания.

Иран отрицает свою причастность, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что США объявили о начале международной операции по обеспечению безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей под названием Prosperity Guardian – «Страж процветания», в которой, по сообщению Пентагона, будут участвовать Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

Йеменские хуситы начали атаковать суда в Красном море в ноябре и угрожают нападать на каждое судно, следующее в Израиль, до тех пор пока не будут разрешены доставки продовольствия и медикаментов в сектор Газа. Это стало существенно мешать международному судоходству: уже четыре компании, включая лидера отрасли MSC, объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, один из самых важных судоходных путей в мире, который соединяет Аденский залив с Красным морем. Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок, около 5 процентов мировых объемов транспортировки нефти и около 30 процентов всех контейнерных перевозок.

Йемен расположен у Баб-аль-Мандебского пролива между Красным морем и Аденским заливом. Опираясь на поддержку Ирана, точные масштабы и формы которой все еще не известны, хуситы контролируют север страны, а поддерживаемые Саудовской Аравией официальные власти Йемена - ее юг.