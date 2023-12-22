На севере Ирака боевики террористической Рабочей партии Курдистана напали на турецких военнослужащих, в результате погибли шесть военных. Об этом сообщило Минобороны Турции.

Нападение было совершено в пятницу вечером. Ранее сообщалось о гибели трех турецких военнослужащих и четырех пострадавших.

«Спасти трех из четырех военнослужащих, которые были ранены в результате нападения со стороны членов террористической организации и последующего боя, не удалось. Число погибших увеличилось до шести», - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что к настоящему времени в регионе уничтожены семь курдских боевиков, операции по их преследованию продолжаются.