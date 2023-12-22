Заболеваемость ковидом в мире выросла: больше всего заболевших в России

Число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло на 52% за 28 дней, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Среди стран, представивших отчеты ВОЗ, больше всего заболевших выявлено в России — 279,4 тыс. новых случаев. РФ также вошла в тройку с наибольшим числом смертей от COVID-19.

Лидеры по числу заражений: Россия — 279 359 случаев, +130%; Сингапур — 120 898 случаев, +86%; Италия — 114 795 случаев, +10%; Польша — 39 828 случаев, +82%; Австралия — 39 505 случаев, +12%.

Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510, -15%), Швеции (396, +6%), России (376, +50%).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 772 млн случаев заражения коронавирусом. По официальной статистике ВОЗ, умерли больше 7 млн человек. По данным гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на самом деле число умерших превышает 20 млн.