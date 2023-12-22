Согласно информации французского издания Le Messager, мэрия города приняла решение убрать в городе все надписи с упоминанием «Азербайджанского парка», который был открыт в том же 2017-м. Ранее с таким требованием выступили представители оппозиции города. По словам мэра Жозиан Лей, все упоминания об «Азербайджанском парке» уже убраны.

Памятник Натаван был установлен в 2017 году в рамках той же хартии о сотрудничестве.

Мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, собирается снести памятник известной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

При этом заместитель мэра города Жан-Пьер Амадио (похоже, единственно здравомыслящий в городе - ред.) встал на защиту памятника, отдавая дань уважения Хуршидбану Натаван: «...Культура и искусство — самые надежные мосты, соединяющие народы и страны. Должны ли мы все убрать и снести эти мосты?».

Община Западного Азербайджана, реагируя на это азербайджанофобское решение мэрии французского города, заявила, что ситуация вокруг парка, где находится памятник Хуршидбану Натаван, показывает, что азербайджанофобия французского общества достигла абсурдного уровня.

Община призвала ЮНЕСКО немедленно отреагировать на эту ситуацию.

«Во время оккупации могила поэтессы Натаван была разрушена. Сегодня угроза сноса памятника Натаван во Франции демонстрирует «общие ценности» армянского и французского общества. Расистские французские политики, депутаты, мэры, журналисты, обвиняющие Азербайджан в якобы «разрушении армянского наследия» в Карабахе, должны испытывать чувство стыда.

Но, несмотря на все действия Франции, которая все еще не может избавиться от своего расизма, сегодня душа Натаван радуется. И Шуша, и Ханкенди, и Агдам, где она похоронена, и весь Карабах свободны», - подчеркивается в заявлении Общины Западного Азербайджана.