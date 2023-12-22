Названа самая красивая девушка планеты

Победительницей ежегодного международного конкурса «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири, сообщили организаторы конкурса на его странице в Istagram.

Конкурс прошел во Вьетнаме, в нем приняли участие около 90 стран. Титул «Мисс Воздух» получила Иллана Мари Адуана из Филиппин, «Мисс Вода» — До Лан Ань из Вьетнама, «Мисс Огонь» — Кора Блиалулт из Таиланда.