Названа самая красивая девушка планеты
Победительницей ежегодного международного конкурса «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири, сообщили организаторы конкурса на его странице в Istagram.
Конкурс прошел во Вьетнаме, в нем приняли участие около 90 стран. Титул «Мисс Воздух» получила Иллана Мари Адуана из Филиппин, «Мисс Вода» — До Лан Ань из Вьетнама, «Мисс Огонь» — Кора Блиалулт из Таиланда.
По информации на сайте конкурса, «Мисс Земля» направлен на развитие индустрии конкурсов красоты «как эффективного инструмента повышения осведомленности об окружающей среде». Участницы соревнуются в красоте и знании вопросов экологии, победительницы в дальнейшем выступают в качестве послов по защите окружающей среды по всему миру.