Скончалась Гюльчохра Шафиева

Заслуженный работник культуры Азербайджана Гюльчохра Шафиева скончалась на 75-м году жизни, сообщили ее родственники.

Гюльчохра Шафиева на протяжении долгих лет занимала должность главного режиссера Дворца Гейдара Алиева. Она была режиссером-постановщиком мероприятий, посвященных азербайджанской культуре и искусству, которые были организованы в России, Грузии, Турции, Франции и других странах, мероприятий, проводимых по случаю юбилеев видных деятелей искусств, творческих вечеров и концертов звезд азербайджанской эстрады.