Закир Гасанов соболезнует Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военных на севере Ирака.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален сообщением о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате вероломного нападения террористов на севере Ирака… Решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас… Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших».