Сбили российские истребители. И при чем тут Япония? наш комментарий
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в пятницу в полдень сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. Российская сторона эту информацию пока официально не прокомментировала.
Шаблон в действиях истребительно-бомбардировочной авиации, как и в действиях систем ПВО, ей противостоящих, всегда заканчивается плачевно и с кровью. Если зенитно-ракетный комплекс будет постоянно находиться на одном месте, то с высокой долей вероятности его обнаружат и уничтожат вместе с расчетом. И наоборот — если боевые самолеты будут совершать полеты по однотипной схеме в одном и том же районе, то это даст возможность противнику устроить засаду.
Подробности поражения Су-34 неизвестны, но сам факт того, что сразу три боевых самолета были сбиты в течение короткого времени, а, возможно, в одном боевом вылете, говорит, что это могла быть хорошо спланированная операция украинской ПВО. Возможно, на участке фронта, где были сбиты Су-34, активность украинских ЗРК была невелика, как возможно и то, что технически они просто «не доставали» российские самолеты.
Но ситуация могла измениться после того, как 14 декабря военное ведомство Германии передало Киеву второй зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot. Что и позволило украинцам устроить российским ВВС на южном участке фронта «черную пятницу». Ведь те привыкли бомбить с применением УМПК — универсального модуля планирования и коррекции, когда бомбы можно запускать за десятки километров от цели и не входя в зону действия ПВО. Patriot эту зону существенно расширил, что явилось весьма неприятным сюрпризом для российского командования.
Но на этом неприятные новости для Москвы не закончились, поскольку в находящемся за тысячи километров от линии фронта Токио сделали то, что в шахматах называют «тихим ходом». Так называют неэффектный, на первый взгляд, ход, который по прошествии времени доказывает свою эффективность. Проще говоря, Япония решила смягчить правила экспорта оружия, что позволит ей экспортировать несколько десятков ракет для Patriot в США для пополнения запасов Пентагона. В свою очередь американцы смогут направить их в распоряжение ПВО Украины.
Японцы производят их по лицензии разработчика — американской компании Raytheon. То есть, называя вещи своими именами, теперь и военно-промышленный комплекс Японии, который совершенно не стоит недооценивать, начал подключаться к поддержке Украины.
Что интересно, Джо Байден поднимал вопрос о поставках ракет из Японии на недавней встрече с премьер-министром страны Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде. Японский премьер тогда уклонился от прямого ответа. И продолжал бы это делать, если бы не стремительно возникшая «любовь» между Москвой и Северной Кореей, обернувшаяся поставкой северокорейских 155-мм артиллерийских снарядов России. А от нее Пхеньян получил ряд военных технологий – в сфере создания спутников и строительства подводных лодок, которых ему критически не хватало.
Хрупкий баланс в Северной Азии был Москвой разрушен. Что самое досадное для Кремля – ожидания от северокорейского снарядного экспорта не оправдались. Снарядов-то много, но вот качество у них, мягко говоря, не очень, судя по отзывам российских военных. Но это не самое страшное. Пока свое слово не сказала Южная Корея, чей военно-промышленный комплекс тоже весьма развит и вполне на уровне мировых стандартов. И вряд ли Сеул будет спокойно наблюдать за тем, как Кремль помогает северокорейскому диктатору модернизировать его армию.
Маховик международной коалиции для отражения российской агрессии продолжает набирать обороты. И мантры Москвы о некоей «усталости Запада» от войны ничего общего с действительностью не имеют. Впрочем, это уже другая история.