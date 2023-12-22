Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:13

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в пятницу в полдень сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. Российская сторона эту информацию пока официально не прокомментировала. Шаблон в действиях истребительно-бомбардировочной авиации, как и в действиях систем ПВО, ей противостоящих, всегда заканчивается плачевно и с кровью. Если зенитно-ракетный комплекс будет постоянно находиться на одном месте, то с высокой долей вероятности его обнаружат и уничтожат вместе с расчетом. И наоборот — если боевые самолеты будут совершать полеты по однотипной схеме в одном и том же районе, то это даст возможность противнику устроить засаду.

Подробности поражения Су-34 неизвестны, но сам факт того, что сразу три боевых самолета были сбиты в течение короткого времени, а, возможно, в одном боевом вылете, говорит, что это могла быть хорошо спланированная операция украинской ПВО. Возможно, на участке фронта, где были сбиты Су-34, активность украинских ЗРК была невелика, как возможно и то, что технически они просто «не доставали» российские самолеты. Но ситуация могла измениться после того, как 14 декабря военное ведомство Германии передало Киеву второй зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot. Что и позволило украинцам устроить российским ВВС на южном участке фронта «черную пятницу». Ведь те привыкли бомбить с применением УМПК — универсального модуля планирования и коррекции, когда бомбы можно запускать за десятки километров от цели и не входя в зону действия ПВО. Patriot эту зону существенно расширил, что явилось весьма неприятным сюрпризом для российского командования. Но на этом неприятные новости для Москвы не закончились, поскольку в находящемся за тысячи километров от линии фронта Токио сделали то, что в шахматах называют «тихим ходом». Так называют неэффектный, на первый взгляд, ход, который по прошествии времени доказывает свою эффективность. Проще говоря, Япония решила смягчить правила экспорта оружия, что позволит ей экспортировать несколько десятков ракет для Patriot в США для пополнения запасов Пентагона. В свою очередь американцы смогут направить их в распоряжение ПВО Украины.