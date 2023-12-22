Как сообщили в министерстве, по указанному адресу прибыла группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Бина Хазарского района Баку.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов были изъяты 2 пригодные к использованию ручные дымовые гранаты G-303-CSS, 1 механизм УЗРГМ, 1 охотничье ружье.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в ближайших окрестностях обнаружено не было.