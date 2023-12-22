Украинцы рассказали, как уничтожали российские истребители

По словам Игната, которые приводят украинские СМИ, россияне пытались подлететь поближе, чтобы ударить управляемыми авиабомбами. После чего «операция происходила молниеносно и изящно».

«Операция происходила молниеносно и изящно. Как любит организовывать командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Россияне совсем обнаглели, подлетели поближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск», - рассказал Игнат.

Спикер отметил, что россияне рискнули подлететь ближе, чтобы нанести удар: «Они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше».

Также Игнат напомнил, что подобное сбивание российских самолетов ранее было у острова Змеиный, а также над российской Брянской областью.