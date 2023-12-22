По 5 300 евро за возвращение на родину

МВД Финляндии издало новое положение о содействии добровольному возвращению мигрантов на родину. Тем из них, кто получил отказ в предоставлении убежища, будут выплачивать €5300, если они добровольно вернутся домой в течение 30 дней.

Согласно пресс-релизу ведомства, для получения выплаты мигрантам надо подать соответствующее заявление в течение 30 дней. Если заявление направят позднее, размер выплаты составит €2000. Новое положение вступит в силу с 1 января 2024 года.

В МВД пояснили, что благодаря этому постановлению система помощи при добровольном возвращении на родину была упрощена. В прошлой редакции документа размер выплат зависел от страны происхождения мигранта, всего было четыре группы стран, но теперь размер выплаты сделали одинаковыми для всех.

Уточняется, что выплату не предоставят при переезде в другую страну Евросоюза или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не нужна виза в Финляндию.