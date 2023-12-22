В Грузии продолжают жечь флаги Евросоюза

«Новости-Грузия» сообщают, что 22 декабря лидеры движения Ираклий Мартыненко и Зураб Махарадзе сорвали и сожгли флаг ЕС, вывешенный у мэрии Тбилиси. Издание замечает, что никакой реакции со стороны сотрудников охраны не было.

После предоставления Грузии статуса кандитата на вступление в ЕС члены и сторонники грузинского консервативного движения «Альт-инфо» демонстративно жгут флаги Евросоюза.

В «Альт-инфо» заявили, что Мартыненко и Махарадзе таким образом выражают поддержку Лаше Шарухия – активист движения, задержанный 20 декабря после сожжения флага ЕС у мэрии Мцхета. Шарухия обвинили в порче чужого имущества, теперь ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.

В МВД Грузии сообщили, что Мартыненко оштрафовали на основании части 1 статьи 174 Кодекса об административных правонарушениях – надругательство над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или иной международной организации, установленным/вывешенным государственным учреждением. Максимальный штраф за это правонарушение – 1 тысяча лари (более 370 долларов).

Для Махарадзе это не первое административное дело из-за сожжения флага Евросоюза, поэтому ему вменяется повторное совершение деяния, предусмотренного статьей 174.