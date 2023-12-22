Гарибашвили Алиеву: «Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана будет и дальше укрепляться»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

В письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства, говорится: «…Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю счастья, успехов в деятельности и усилиях во имя благополучия, процветания и стабильности Вашей страны и дружественного азербайджанского народа. Ваши личные усилия и участие в еще большем развитии отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой очень высоко ценятся».

«…Хотел бы еще раз подчеркнуть, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном будет и дальше укрепляться, обогащаясь многими двусторонними и многосторонними инициативами в интересах наших народов. …Позвольте еще раз выразить Вам глубочайшее почтение и пожелать успехов в высшей государственной деятельности», - говорится в письме грузинского премьера.