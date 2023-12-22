Резолюция ООН не устраивает ХАМАС

Резолюция в отношении сектора Газа, которую принял Совет Безопасности ООН, не отвечает нынешней ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале палестинской группировки.

«ХАМАС считает резолюцию №2720 Совета Безопасности ООН, призывающую к увеличению гуманитарной помощи в сектор Газа, недостаточным шагом, который не отвечает требованиям катастрофической обстановки... в секторе Газа», — заявили в ХАМАС.

В движении назвали «долгом» Совбеза ООН обязать Израиль обеспечить поступление гуманитарной помощи в достаточных количествах во все районы сектора Газа, особенно в северные, где идут ожесточенные военные действия.

Накануне Совбез ООН принял предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами проект резолюции с требованием о расширении содействия доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В резолюции содержится призыв к «созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий».