Икрам Нур, автор haqqin.az 12:50

Автономная администрация северо-восточной Сирии – политическая платформа, под зонтиком которой в зонах влияния США действуют курдские отряды, представила новый «общественный контракт», аналог местной конституции. Вряд ли американские кураторы сами составляли проект этого документа, предоставив это дело курдам. А те уж скромничать не стали и переписали текст, принятый ими как некая «конституция» аж в 2014 году, так, как им хотелось, со всей широтой своих тайных желаний, главное из которых – создание государства сирийских курдов.

Так, подконтрольную им территорию они назвали «Демократическая автономная администрация северной и восточной Сирии». И даже саму страну, Сирийскую Арабскую Республику, переименовали, записав ее в документе «Демократической Республикой Сирией». Заодно, чтобы два раза не вставать, обновили и политическое руководство. Теперь во главе Сирийского демократического совета, политического органа местных курдов, два сопредседателя: Махмуд аль-Маслят — сирийский курд из Эль-Хасаки, гражданин США, профессор Университета Огайо по ближневосточным исследованиям. Короче говоря, американский интеллектуал-академик сирийского происхождения. И Лейла Караман — курдка из сирийского Африна, ныне контролируемого протурецкими силами, давно и тесно связанная с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией. Понятно, что американцы хотели, как лучше: сделать ставку на более прогрессивных и менее токсичных людей, способных договариваться и объединяться вокруг более концептуальных вещей, и попробовать сформировать на подконтрольных им территориях единый субъект на переговоры о политическом урегулировании конфликта в Сирии, которые сейчас находятся в тупике. Но вот только получилось как всегда, с вполне предсказуемыми последствиями.

Обновленная «конституция» будет использована частью местных курдов для продвижения ими идеи государственности – что сразу приведет к ожесточенным дискуссиям с другими местными курдскими фракциями, тем же Курдским национальным советом. А фракционные, как и иные разногласия в регионе, принято разрешать вооруженным путем. К тому же, Север и восток Сирии – это ведь не только курды, но еще и арабские племена, у которых с курдами отношения весьма сложные и конфликтные, что показали столкновения на этой территории летом нынешнего года. Арабы, причем небезосновательно, убеждены в том, что их якобы участие в деятельности автономной администрации является, называя вещи своими именами, показухой, чистой воды декорацией. И что на самом деле курды не хотят делиться с ними даже частично. Угли этого конфликта постоянно тлеют, в любой момент грозя перерасти в настоящий пожар. И, наконец, затеянное американцами переформатирование СДС, осуществляемое по курдским меркам и лекалам самими же курдами, ожидаемо вызвало крайне негативную и острую реакцию Анкары. Которая вполне обоснованно опасается объединения оппозиционных проамериканских сил в Сирии, так как считает, что это повысит политическую угрозу с их стороны. Что вполне объяснимо – ведь ядро СДС как было, так и остается тесно связанным с РПК, и эта связь день ото дня только крепнет.