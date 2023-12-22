Освобожденные территории Азербайджана открыты для иностранцев

Граждане иностранных государств смогут участвовать в групповых туристических поездках на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Согласно сообщению, для записи на турпоездку по направлению Баку - Шуша иностранцы могут обратиться в любую туристическую компанию.

Групповые поездки в Суговушан будут организовываться только туроператорами, список которых приведен в Государственном туристическом реестре.