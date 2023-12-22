Теперь в Шушу можно и на своем автомобиле

С 27 декабря граждане Азербайджана наряду с регулярными автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками на освобожденные территории страны смогут ездить в Шушу и Суговушан на своих автомобилях. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Разрешение на посещение города Шуша и поселка Суговушан граждане смогут получить на портале Yolumuz Qarabağa, начиная с завтрашнего дня.

В Шушу можно будет попасть через пропускной пункт Алханлы Физулинского района по Дороге Победы, а в поселок Суговушан - через Тертер и Горанбой (село Тапгарагоюнлу).

Поездку можно совершить на личных легковых автомобилях, рассчитанных не более чем на 9 посадочных мест. Разрешения будут выдаваться на два дня для города Шуша и на один день - для поселка Суговушан. На первоначальном этапе планируется в сутки выдавать 80 таких разрешений для посещения города Шуша и 60 - для тех, кто едет в Суговушан.