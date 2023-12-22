В Украине блогера Подоляку приговорили к 12 годам

Суд в Сумской области Украины заочно приговорил прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Радио Свобода» сообщает, что Подоляку осудили по статьям об оправдании российской агрессии против Украины и о распространении информации «в сотрудничестве с государством-агрессором».

Согласно приговору, Подоляка, родившийся и проживавший в Сумах, в 2014 году уехал в Россию, где начал вести антиукраинскую деятельность. В своих публикациях в социальных сетях Подоляка называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам «мобилизоваться», сообщает прокуратура Сумской области.

Ранее Служба безопасности Украины отмечала, что Подоляка во время пропагандистских эфиров призывает к захвату Украины и к поддержке российских войск «по уничтожению гражданской инфраструктуры» Украины, говорится в апрельском сообщении СБУ.