В России высокопоставленного чиновника обвинили в хищении полумиллиарда

Заместителя директора «Роскосмоса» Олега Фролова арестовали по обвинению в хищении 435 млн рублей. Об этом говорится в сообщении российского СК.

Фролову, а также двум другим неназванным фигурантам дела — «индивидуальному предпринимателю и представителю коммерческой организации» — предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия они похитили деньги «при закупке оборудования». Суд заключил Фролова и двух других фигурантов дела под стражу.

В «Роскосмосе» Фролов занимает пост заместителя генерального директора по реализации государственной программы вооружения.

22 декабря стало известно также, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора научно-производственного предприятия «Геофизика-космос» Евгения Фомичева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу суда. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

«Геофизика-космос» - ведущее предприятие, которое занимается разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов.