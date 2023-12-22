Поездки в Шушу и Суговушан: МВД обратилось к гражданам

Министерство внутренних дел Азербайджана принимает необходимые меры в целях безопасности граждан, которые с 27 декабря 2023 года смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан.

В пресс-службе МВД сообщили, что передвижение граждан будет организовано только по определенным направлениям. Из соображений безопасности нельзя перемещаться в районы за пределами маршрута.

В связи с этим на временных полицейских постах водителям будут предоставлены инструкции-уведомления.