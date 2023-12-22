Юнус Огуз выдвигается в президенты

Писатель-публицист, главный редактор газеты «Олайлар» и одноименного агентства Юнус Огуз будет баллотироваться по собственной инициативе на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

«Это почетная миссия - впервые после нашей исторической победы принять участие в президентских выборах в независимом, суверенном Азербайджане. Я осуждаю решение радикальной оппозиции бойкотировать выборы. Потому что эти президентские выборы - не только внутренний вопрос страны, но и международное событие. Считаю, что для участия в президентских выборах существует прозрачная и демократическая среда. Есть достаточно работы, которая должна быть проделана в новых реалиях, возникших после Отечественной войны... Моя цель в выдвижении кандидатуры на президентские выборы в том, чтобы внести свой вклад в реализацию этих важных вопросов. Поддержать государство в его среднесрочных и долгосрочных целях - гражданский долг», - цитирует Trend Огуза.

Напомним, накануне экс-министр финансов Азербайджана Фикрет Юсифов объявил, что будет баллотироваться на внеочередных президентских выборах. Ф.Юсифов заявил, что будет баллотироваться на пост президента как независимый кандидат.

19 декабря ЦИК утвердил кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента от правящей партии «Ени Азербайджан». В числе кандидатов также независимые Захид Орудж и Фуад Алиев, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана», Рази Нуруллаев от партии «Национальный фронт».