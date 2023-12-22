В Украине «шокированы поступком» журналиста

Руководство телеканала заявило, что «шокированы поступком Печия и не могли поверить, что он такое сделает».

Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий получил аккредитацию на саммит Евросоюза, который проходил с 14 по 15 декабря, и решил не возвращаться в Украину, сообщили украинские СМИ.

На телеканале отмечают, что ведущий подставил своих коллег и бросил тень на репутацию журналистов в целом. На сайте телеканала также обнародовали официальную позицию, в которой осудили поведение своего экс-сотрудника.

Сам Печий написал пост в соцсетях (сейчас на его странице нельзя увидеть сообщения, фото, друзей и т.д.), где заявил, что якобы не будет прекращать «делать то, что умеет, и то, что может немного приблизить победу».

«Страна.ua» передает, Алексей Печий на протяжении всей войны активно рассказывал о победах ВСУ, «заходе в Крым» и «аресте Шойгу», критиковал россиян, эмигрировавших в Европу после вторжения в Украину. Он вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона, а также собственный канал аналитики на YouTube. На 24-м канале он был автором ежедневных итогов дня.