Фархад Мамедов, Ульвия Худиева 14:59

Интенсивное снижение уровня воды в Каспийском море, наблюдаемое в последние годы, вызывает серьезную обеспокоенность природоохранных государственных структур, экологов прикаспийских стран, а также населения, проживающего на побережье Каспия. Точная причина происходящего неизвестна, однако большинство экологов указывают на глобальное изменение климата. С их точки зрения, нынешние темпы понижение уровня Каспийского моря отличаются от циклических подъемов и спадов, наблюдавшихся в прошлом.

Как отмечается в репортаже агентства France Presse, из-за резкого падения уровня воды в Каспийском море, уже год как прекращено паромное сообщение между прибрежными городами Туркменбаши и Хазар. По словам туркменского паромщика Батыра Юсупова, перевозить пассажиров при нынешнем мелководье физически невозможно. «Раньше я регулярно совершал рейсы между Туркменбаши и Хазаром, - рассказал 36-летний паромщик о портах двух городов, разделенных небольшим заливом. - Но вот уже год, как мы не можем туда попасть из-за серьезного обмеления Каспия». Как отмечает корреспондент France Presse, экологические изменения на Каспии ощутимо ударили по экономике Туркменистана, которая и без того испытывает серьезные трудности. В репортаже отмечается, что до сих пор экологи не до конца понимают причины происходящего. Но большинство уверено, что они связаны с естественными процессами, которые усугубляет глобальное изменение климата. По прогнозам одного из исследований, сделанного в 2021 году, к 2100 году уровень воды в Каспийском море может упасть еще на 8–30 метров.

К югу от Туркменбаши, в приморском городе Хазар, спутниковая съемка показывает, что берег с обеих сторон отступил, примерно, на 800 метров, превратив Хазар, расположенный на побережье полуострова, в остров. И теперь вместо того, чтобы осуществлять паромную переправу между Хазаром и главным портом Туркменбаши, Юсупов доставляет пассажиров в расположенный между ними порт Гызылсув, причем не на пароме, а на лодках. Однако и в Гызылсуве ситуация ненамного лучше. «Сейчас строится новый пирс, поскольку старый уже недостаточно глубок, — рассказала одна из местных жительниц, 40-летняя Аиша. – Сейчас вдоль берега Гызылсува на мель выброшены десятки ржавых лодок. У моего дома есть сваи, которые защищали его от приливов. Сейчас они вообще не нужны, поскольку даже во время штормов вода до моего дома не доходит». По словам пловцов, в самом Туркменбаши (бывший Красноводск – ред.) - крупнейшем прибрежном городе Туркменистана, изменения береговой линия более чем заметны. «Прошлым летом вода была мне вначале по плечи, потом по пояс, - рассказала 35-летняя горожанка Людмила Есенова. – А в этом году она уже ниже колен…».

Туркменский ученый Назар Мурадов объясняет изменение уровня моря «тектоническими движениями и сейсмическими явлениями, изменяющими морское дно». По его словам, в прошлом уровень Каспийского моря падал в 1930-х и 1980-х годах, после чего возвращался к первоначальным уровням. Но сегодня необходимо учитывать глобальное изменения климата. «Уровень моря также зависит от стока рек, а также от уровня осадков и интенсивности испарений», - отмечает туркменский ученый. От уровня Каспия зависит также и экономика Казахстана, особенно ее нефтегазовая отрасль. Падение уровня моря в сочетании с повышением температуры ударило и по фауне Каспийского моря, включая тюленей. На что остро отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, официально заявивший, что взял под свой личный контроль сокращение популяции тюленей.

Токаев также сообщил на днях, что Казахстан планирует создать Научно-исследовательский институт по изучению проблем Каспийского моря. Как сообщают СМИ Казахстана, местные специалисты провели космический мониторинг состояния Каспия, взяв за основу данные космических съемок на протяжение последних пятнадцати лет. Так вот, по данным дистанционного зондирования Земли, с 2008 года акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1 процента. Отмечается, в частности, что обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык). Подчеркивается также, что в 2008 году площадь водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составляла 113 тысяч 866,67 квадратных километра, в 2023 году – только 105 тысяч 745,23 квадратных километра.

Проблему резкого снижения уровня воды в Каспийском море исследует также Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, которое активно сотрудничает с соответствующими структурами других прикаспийских стран. «С 2018 года зафиксировано снижение уровеня Каспийского моря на 69 сантиметров, а с 2013-го – на 114 сантиметров, - заявила на днях Умайра Тагиева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана. - Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была проведена конференция по этому вопросу. Сейчас мы готовимся к очередной конференции, на которой будет продолжено обсуждение этой проблемы». Как известно, Волга является основной водной артерией, питающей Каспийское море. Однако сейчас уровень воды в крупнейшей европейской реке год от года падает, а вдоль её русла появляются многочисленные острова.

Как сообщают российские СМИ, этой осенью острую нехватку воды в Волге ощутили жители Саратовской области. Впервые с 1988 года отметка уровня воды составила чуть менее 14 метров. Критически низкий уровень в последние годы зафиксирован и на Куйбышевском водохранилище. А показания этого года стали новым антирекордом за все время наблюдений. В Татарстане на поверхности Волги показался затопленный остров «Вороний куст», а также фрагменты жилых построек XVI-XVIII веков вместе с булыжной мостовой. Другими словами, на поверхности оказался один из бывших главных торговых путей Российской империи. На кадрах коптера видно, что уровень воды в Волге неподалеку от Ульяновска опустился на два метра ниже нормы. Вследствие обмеления Волги появляются не только новые острова, но и целые песчаные косы, разительно меняющие внешний облик местности. «Сейчас происходит большая экологическая катастрофа, - констатирует доцент кафедры биологии и химии Ульяновского университета, кандидат биологических наук Михаил Карипов. - Об этом не все говорят, но люди, занимающиеся вопросами экологии, это прекрасно знают. Экология лучше не становится. С каждым годом ситуация все хуже и хуже».

Жители всех регионов Поволжья обеспокоены снижением уровня воды в своей главной реке и отмечают, что в отдельных местах некогда полноводной Волги появились новые острова с валунами, покрытыми тиной и ракушками. Также из-под воды торчат ржавые трубы, а в Саратовской области можно увидеть некогда затонувшие баржу и катер. 1 ноября главы Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областей обратились к президенту Путину с просьбой заняться проблемой пугающего снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище, предложив главе государства построить на Нижней Волге низконапорные плотины, чтобы обеспечить потребности Волгоградской и Астраханской областей, а также скорректировать режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища и уменьшить сброс воды. Этой проблемой заинтересовались в Государственной Думе РФ, приняв 14 ноября соответствующие обращения к правительству и Генеральной прокуратуре. «Обмеление Волги и Дона может негативно отразится на более чем 80 миллионах человек», - заявил, в частности, спикер Думы Вячеслав Володин.

Как утверждают в Федеральном агентстве водных ресурсов РФ, проблема главной реки европейской части России также связана почти с 3,5-метровым понижением уровня Каспийского моря, что привело к значительному увеличению скорости стока Волги в Каспийское море. Следует отметить, что и в Куре, питающей Каспийское море, в последние годы также наблюдается резкое понижение уровня воды, в результате чего в весенние и летние месяцы в районе дельты Кура практически пересохла, что создает серьезные экономические проблемы для населения Нефтечалинского, Сальянского и других районов Азербайджана. Хотя ситуация на азербайджанском побережье Каспийского моря еще не достигла критической точки, уровень воды снижается на всех прибрежных участках. Небольшие острова появились в Бузовнах, Шувелане, Новханах, Бильгя, Пиршагах и Сумгаите. В поселке Бузовны некогда морские скалы теперь возвышаются на суше. В зависимости от рельефа Каспий отступил на 2-4 километра на отрезке побережья от Нефтечалы до поселка Нариманкенд в Ленкорани. О многом говорит и тот факт, что временно приостановлены прогулки по акватории Бакинской бухты - падение уровня воды осложнило швартовку к причалам.

Мухтар Бабаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, подчеркнул в ходе недавнего заседания экспертной группы по изучению причин изменения уровня Каспийского моря и подготовки соответствующих мер по адаптации, что за последние годы уровень воды в Каспийском море достиг самой низкой отметки. «Колебания уровня Каспийского моря влияют на состояние прибрежных зон и ряда отраслей экономики, связанных с морем – на рыболовство, морской транспорт, портовые операции, строительство, а также на проживающее в прибрежной зоне население, - подчеркнул министр. - В ближайшие годы с понижением уровня моря возможна потеря некоторых эндемичных видов и сокращение биоразнообразия Каспия. Вот почему этому вопросу следует уделить особое внимание». Эколог Ровшан Аббасов рассказал haqqin.az, что Каспийское море является закрытым водным бассейном, а потому процессы понижение или, наоборот, повышение уровня Каспия носили цикличный характер. К примеру, в 1995 году Каспий достиг такого уровня, что затопил железную дорогу Баку-Астара, часть Ленкорани и несколько сел в Нефтечале. Правда, в последующие годы его уровень начал снижаться. «Причины колебаний уровня Каспийского моря до сих пор не находят исчерпывающих объяснений, - констатирует эколог. - Выдвигались различные идеи и предложения. Не вызывает сомнений лишь то, что 80 процентов воды, поступающей в Каспий, приходится на долю Волги, и только 10 процентов поступает из Куры».

Признавая тот факт, что вода в Каспии отступила на большей части его акватории, Аббасов, в то же время, считает, что исторический минимум еще не достигнут. По словам азербайджанского эколога, изменение климата привело к повышению температуры Каспийского моря, что, в свою очередь, способствовало уменьшению в нем количества растворенного кислорода. «В некоторых местах, где море отступило, образовались пруды, - отметил он. – К чести наших экоактивистов, они вылавливают в них рыбу и выпускают ее обратно в море». Расим Саттарзаде, советник министра экологии и природных ресурсов, также придерживается теории цикличности изменений уровня Каспийского моря.