Эстония готова выдать Киеву военнообязанных украинцев

Министерство внутренних дел Эстонии готово найти и выдать Украине военнообязанных украинцев, живущих в стране. Об этом, как сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), заявил глава министерства Лаури Ляэнеметс.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии», — сказал министр.

Глава МВД добавил, что в ближайшее время официально предложит заключить соглашение между Эстонией и Украиной, позволяющее выдавать военнообязанных. Сейчас законы Эстонии позволяют экстрадировать иностранцев только в случае, если его привлекли к уголовной ответственности.

По данным министерства социальных дел Эстонии на май 2023 года, в стране под временной защитой находятся около 36 тысяч украинских беженцев.