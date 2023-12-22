Будут ли проблемы у банков Турции из-за указа Байдена?

Из-за указа президента США Джо Байдена, расширяющего правовые основания для введения санкций в отношении Российской Федерации, турецкие банки станут более внимательными в деловых отношениях с российскими предприятиями. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Накануне Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Он, в частности, дает возможность отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии Москве в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского происхождения, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, в случае ее глубокой переработки в третьих странах.

Журналисты Halk TV считают, что «указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией. Это может уменьшить количество обвинений в том, что Турция помогает России обходить санкции».

Телеканал отмечает, что «указ может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на внешней торговле и инвестициях Турции. Кроме того, указ может создать неопределенность в турецкой экономике, что, в свою очередь, может замедлить экономический рост».

«Реакция Турции на указ будет зависеть от того, как он будет реализован и как повлияет на ее отношения с США», - подчеркнуло СМИ.