Орбана «тошнит» от ЕС, зовет союзников «взять Брюссель»

В интервью газете Magyar Nemzet он сказал, что будет добиваться изменений в руководстве Евросоюза и рассчитывает в этом плане на итоги выборов в Европарламент в июне 2024 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что его тошнит от попыток Брюсселя навязать Будапешту «ошибочные решения» по многим вопросам, в том числе по Украине.

«Меня тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации. Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти дальше, расширять свои позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз. Недостаточно злиться, мы должны взять Брюссель», - заявил Орбан.

По словам премьера Венгрии, Еврокомиссия предлагает всем странам увеличить взносы и внести поправки в бюджет ЕС, чтобы расширить помощь Украине, то есть «отдавать на это деньги венгров». Орбан считает, что венгерские граждане уже «устали от Евросоюза».

В связи с этим он придает большое значение исходу выборов в Европарламент в июне 2024 года, по итогам которых могут произойти изменения в руководстве ЕС.

По мнению Орбана, в последние годы «Евросоюз сдал свои позиции и стал слабее», в нем требуются перемены.