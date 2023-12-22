Президент Аргентины уволил тысячи чиновников

Новый президент Аргентины Хавьер Милей начал массовые увольнения госслужащих, сообщает Telegram-канал Brief.

Уже освобождены от занимаемой должности 23 тысячи чиновников, принятых на работу с 1 января 2023 года.

Ранее правительство Милея заявило о планах сократить размер и количество министерств, чтобы снизить траты на содержание правительства. Их число уменьшится с 18 до 9.

21 декабря Милей подписал указ о проведении 300 реформ по либерализации экономики Аргентины. По словам главы государства, их целью является возвращение свободы и ликвидация огромного количества барьеров, задерживающих развитие страны. В тот же день он объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере Аргентины до конца 2025 года.