Азербайджанцы всего мира поддержат Ильхама Алиева

В виртуальной конференции приняли участие около 800 азербайджанцев из 77 стран мира, представители турецкой диаспоры и дружественных Азербайджану стран.

Государственный комитет по работе с диаспорой провел по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года видеоконференцию под названием «Будем едины и солидарны!».

На мероприятии почтили память погибших за территориальную целостность Азербайджана. Конференция продолжилась демонстрацией видеоролика о цикле мероприятий, проведенных азербайджанской диаспорой в странах мира в рамках «Года Гейдара Алиева».

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов поздравил соотечественников с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Он выразил признательность им, а также друзьям Азербайджана за единство и солидарность, продемонстрированные во время этого исторического процесса, в деле доведения до мировой общественности азербайджанских реалий. Было отмечено, что президент Ильхам Алиев постоянно уделяет внимание вопросу превращения азербайджанской диаспоры в реальную силу, преумножения ее авторитета в мире, подчеркнуто, что особая роль в оперативности и единстве диаспоры Азербайджана принадлежит проектам, реализованным под руководством первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Ф.Мурадов призвал граждан Азербайджана, проживающих за рубежом, активно участвовать в голосовании на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года.

Активисты диаспоры выразили руководству страны признательность за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Они подчеркнули, что на президентских выборах 7 февраля 2024 года поддержат Ильхама Алиева, что и впредь будут прилагать еще больше усилий на пути пропаганды Азербайджана в мире, защиты национальных интересов, активизации диаспорской деятельности.