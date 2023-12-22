По словам собеседников американского издания, Путин с сентября намекает на готовность к перемирию, которое останавливает боевые действия на текущих позициях. Еще год назад, осенью 2022 года, добавляют американские чиновники, Путин проявлял интерес к соглашению о прекращении огня после того, как Украина разгромила российскую армию на северо-востоке страны. Путин дал понять, что удовлетворен захваченной территорией и готов к перемирию.

Президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам выразил готовность к прекращению огня и переговорам. Об этом газете The New York Times рассказали бывшие российские чиновники, близкие к Кремлю, а также американские и международные чиновники, знакомые с сообщениями Кремля. Их заявления приводит The Moscow Times.

По данным источников NYT, сигналы поступают через различные каналы, включая правительства третьих стран, связанные с США и Россией. «Они говорят: «Мы готовы к переговорам о прекращении огня». Они хотят остаться там, где они сейчас на поле боя», — утверждает высокопоставленный иностранный чиновник, встречавшийся с представителями Москвы этой осенью.

«Он действительно готов остановиться на текущих позициях», — подтвердил один из бывших высокопоставленных российских чиновников. При этом Путин «не готов отступить на метр» от захваченных позиций.

Собеседники NYT говорят, что Путин видит подходящий момент для сделки: боевые действия в тупике, последствия неудачного контрнаступления Украины, угасающая поддержка на Западе, который с октября отвлечен войной в Газе.

Некоторые аналитики утверждают, что Путин выигрывает от длительной войны и хочет отложить любые переговоры до возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США. Бывшие российские чиновники говорят, что Путин предпочел бы заключить сделку раньше: идеальное время, по словам одного из источников, было бы до президентских выборов в России в марте.

Американские чиновники отмечают, что Путин больше не требует отстранить от власти в Украине правительство Зеленского. Они говорят, что перемирие, предлагаемое Москвой, подразумевало бы сохранение суверенной Украины с Киевом в качестве столицы, но оставило бы под контролем России почти 20% украинской территории. Они добавляют, что, хотя Путин подает сигналы о готовности к сделке, он ждет более конкретного предложения.

Киев не подает сигналов о готовности принять такое предложение. Некоторые американские чиновники считают, что это может быть попыткой Кремля отвлечь внимание и не отражает истинной готовности Путина к компромиссу. Бывшие российские чиновники добавляют, что Путин может изменить свое решение, если российские силы перехватят инициативу на поле боя.