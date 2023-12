Президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам выразил готовность к прекращению огня и переговорам. Об этом газете The New York Times рассказали бывшие российские чиновники, близкие к Кремлю, а также американские и международные чиновники, знакомые с сообщениями Кремля. Их заявления приводит The Moscow Times.

По словам собеседников американского издания, Путин с сентября намекает на готовность к перемирию, которое останавливает боевые действия на текущих позициях. Еще год назад, осенью 2022 года, добавляют американские чиновники, Путин проявлял интерес к соглашению о прекращении огня после того, как Украина разгромила российскую армию на северо-востоке страны. Путин дал понять, что удовлетворен захваченной территорией и готов к перемирию.