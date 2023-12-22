Хуситы атаковали израильский корабль возле Индии

Торговое судно, перевозившее химические вещества, было атаковано беспилотником в Аравийском море, недалеко от побережья Индии (примерно в 400 км к юго-западу от города Веравал). На борту произошел взрыв, вспыхнул пожар. Об этом передают израильские СМИ.

Согласно сообщению, морская охранная компания Ambrey заявила, что судно идет под флагом Либерии, но «имеет отношение к Израилю». Согласно заявлению компании, возникший на борту пожар потушен, пострадавших нет.

В компании также заявили, что ВМС Индии «отреагировали» на инцидент, однако каким именно образом – неизвестно.

Британское агентство торгового судоходства (UKMTO) рекомендовало судам проходить через эту зону с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

В то же время высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции в Иране заявил, что «если агрессия Израиля и США продолжится, ответом станет закрытие еще одного морского пути».