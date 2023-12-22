Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 17:00

В последние дни участились акции протестов, которые организуют рыбоводы Армении. Протестующие требуют отменить принятый Национальным собранием закон о рыбоводческих хозяйствах, однако понимания со стороны властей пока не находят… Дело в том, что 22 ноября парламент Армении принял проект поправок в Водный кодекс, согласно которому рыбоводческие хозяйства, которые получают воду из подземных скважин, отныне должны в целях экономии использовать только системы циркуляции воды. На что рыбоводы утверждают, что компании, перешедшие на закрытую систему, уже обанкротились, поскольку при этой системе затраты значительно возрастают. Остальные же, естественно, идти по этому пути не хотят.

Рыба живет и размножается в воде при температуре от +8 до +18 градусов. В условиях же предлагаемой циркуляции она будет гибнуть. Как уверяют рыбоводы, если этот закон будет применен, их работа потеряет смысл,а предприятия закроются. Они уже встречались с министром окружающей среды Акопом Симидяном, но к единому решению так и не пришли. И теперь армянские рыбоводы хотят встретиться с кем-то из вышестоящего начальства, кто реально разбирается в этой области. Как известно, Армения богата водными ресурсами. Но, обладая самыми большими запасами пресной воды на Южном Кавказе, разумно использовать их, судя по всему, так и не научилась. Потерпев поражение в 44-дневной войне, Армения, в числе прочего, лишилась на оккупированной азербайджанской территории обильных источников пресной воды. После чего, естественно, был увеличен водозабор из источников в самой Армении. Если в 2018 году он составлял 2 миллиона 714 тысяч кубометров, то уже в 2022 году этот показатель возрос до 3 миллионов 71 тысячи кубометров. Таким образом, объем воды, используемой для орошения и других целей, резко возрос. И именно по этой причине армянских производителей рыбы вынуждают закрыть свои хозяйства.

В ответ рыбоводы утверждают, что в стране действуют 969 незаконных скважин, и если правительство решило экономить водные ресурсы, то начать надо, в первую очередь, с их закрытия. Однако министр Симидян к столь решительным мерам не готов, а потому предлагает закрывать незаконные скважины поэтапно - сначала 20 процентов, затем еще двадцать и так далее. Но что все это время должны делать армянские рыбоводы, многим из которых уже сегодня надо выплачивать кредиты? Тем более что работа по новому закону только приблизит их к полному банкротству? Понятно, что для армянской оппозиции любая массовая акция протеста – дар с небес! И в самом деле, какая оппозиционная партия упустит возможность покритиковать действующие власти, выразить солидарность с трудящимися массами и покрасоваться перед СМИ. Не упустил такую возможность и депутат от блока «Армения» Гарник Даниэлян. 22 декабря, в ходе акции протеста рыбоводов у здания правительства Армении, он заявил, что из-за установки систем экономии оборота и сокращения объемов воды рыбоводческим хозяйствам фактически грозит банкротство.

По словам Даниэляна, он уже обратил внимание вице-премьера на то, что рыбоводство — это единственная растущая отрасль сельского хозяйства Армении, которая, вдобавок, является экспортно-ориентированной. Как пишут армянские СМИ, из тысячи незаконно существующих заброшенных скважин ежедневно уходит огромное количество пресной воды, потери которой составляют в Армении 70 процентов. Но, чтобы сократить их, правительство не придумало ничего лучше, как экономить воду за счет некогда преуспевающих рыбоводов, чьи затраты сегодня близки к себестоимости их продукции.