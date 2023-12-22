Иран угрожает

Средиземное море может быть заблокировано, если США продолжат совершать «преступления» в секторе Газа, заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Нагди.

«В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками [в секторе Газа], они увидят зарождение новой силы сопротивления и закрытия водных путей, которые все еще им доступны, - приводит слова генерала агентство Tasnim. - Вчера Персидский залив и Ормузский пролив были для них кошмаром, сегодня - Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей».

При этом Нагди не уточнил, кем и каким образом может быть организована блокада акватории Средиземного моря, к которому Иран и поддерживаемые им хуситы из «Ансар Аллах» не имеют выхода.