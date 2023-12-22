Миллионы жителей Стамбула переселят

Власти Турции в течение пяти лет планируют переселить жителей 1,5 млн домов Стамбула в рамках программы реновации. 600 тыс. сейсмостойких домов будут возведены в первоочередном порядке, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на презентации дорожной карты реновации жилищного фонда 16-миллионного мегаполиса.

«В Стамбуле насчитывается порядка 7,5 млн строений, в том числе 6 млн жилых домов, 600 тыс. из них должны в первоочередном порядке попасть под реновацию. Наша цель - переселить в течение пяти лет жителей 1,5 млн домов, которые считаются опасными для проживания», - цитирует ТАСС Эрдогана.

К разработке плана строительства сейсмостойкого жилья в специально выделенных районах турецкие власти приступили после разрушительных февральских землетрясений на юго-востоке страны. Сейсмологи постоянно предупреждают о возможности землетрясения в районе Стамбула магнитудой 7 и выше.