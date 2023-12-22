Турецкая армия ответила на нападение курдских боевиков

По меньшей мере 12 боевиков террористической Рабочей партии Курдистана ликвидированы на севере Ирака и Сирии после нападения, совершенного в пятницу вечером на турецких военнослужащих в Ираке. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«К настоящему времени на севере Ирака и Сирии уничтожено 12 террористов. Борьба с ними будет продолжена до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист», - отметил турецкий президент.

Ранее в субботу, 23 декабря, Минобороны Турции сообщило, что шесть военнослужащих погибли на севере Ирака 22 декабря в результате нападения боевиков РПК и последовавшего боя.