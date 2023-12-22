А в нашей стране «Добровольный DOST» - друг человека

Движение волонтеров, руководствующееся богатыми культурно-нравственными традициями азербайджанского народа, воплощает своей работой такие общечеловеческие качества, как доброта, самопожертвование и бескорыстие, а потому полностью оправдывает доверие общества.

Напомним, указом главы государства от 9 августа 2018 года в мае 2019 года под эгидой Министерства труда и социальной защиты населения было учреждено Агентство DOST, располагающее сегодня шестью центрами в разных регионах страны.

По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой население страны получает из «единого окна» в центрах DOST 159 полностью прозрачных социальных услуг, соответствующих самым высоким современным требованиям.

За прошедший период в этих центрах получили услуги более двух миллионов человек. Степень удовлетворенности ими среди граждан страны составляет 98 процентов. И в этих цифрах весьма существенна роль волонтеров.

Добровольцы в центрах DOST встречают граждан, направляют их в «окна обслуживания», управляют потоками посетителей и очередностью, информируют их, помогают пользоваться электронными системами, знакомят со списками документов, помогают правильно заполнять различные анкеты, формы и др. Особые внимание и забота уделяются инвалидам, представителям слабых слоев населения.