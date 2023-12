А в нашей стране «Добровольный DOST» - друг человека

Отметим, что программа «Добровольный DOST» получила высокую оценку и на международном уровне. В рамках прошедшего в Баку мероприятия Global HR Summit 2023 она была объявлена победителем в категории «Лучшая стратегия корпоративной социальной ответственности». Кроме того, в рамках мероприятия We are together, которое проходило в Москве с 5 по 7 декабря, программа «Добровольный DOST» вышла в финал.