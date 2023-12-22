А в нашей стране «Добровольный DOST» - друг человека
Движение волонтеров, руководствующееся богатыми культурно-нравственными традициями азербайджанского народа, воплощает своей работой такие общечеловеческие качества, как доброта, самопожертвование и бескорыстие, а потому полностью оправдывает доверие общества.
Эти слова президента Ильхама Алиева находят каждодневное практическое подтверждение в деятельности волонтеров DOST.
Напомним, указом главы государства от 9 августа 2018 года в мае 2019 года под эгидой Министерства труда и социальной защиты населения было учреждено Агентство DOST, располагающее сегодня шестью центрами в разных регионах страны.
По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой население страны получает из «единого окна» в центрах DOST 159 полностью прозрачных социальных услуг, соответствующих самым высоким современным требованиям.
За прошедший период в этих центрах получили услуги более двух миллионов человек. Степень удовлетворенности ими среди граждан страны составляет 98 процентов. И в этих цифрах весьма существенна роль волонтеров.
Добровольцы в центрах DOST встречают граждан, направляют их в «окна обслуживания», управляют потоками посетителей и очередностью, информируют их, помогают пользоваться электронными системами, знакомят со списками документов, помогают правильно заполнять различные анкеты, формы и др. Особые внимание и забота уделяются инвалидам, представителям слабых слоев населения.
Здесь важно напомнить, что программа «Добровольный DOST» состоит из нескольких алгоритмов.
Алгоритм «Молодой DOST» дает возможность представителям молодого поколения набираться опыта в сфере услуг, приобретать начальные деловые навыки и делать первые позитивные шаги в индивидуальном развитии.
Алгоритм «Серебряный DOST» охватывает граждан страны, достигших пенсионного возраста. Его цель – их реинтеграция в общество, обмен опытом и знаниями между поколениями, организация активного досуга и др.
Алгоритм «Отдаленный DOST» направлен на выполнение волонтерами в режиме онлайн заданий для юношей и девушек старше 14 лет в сфере обучения, исследований, PR, консалтинга и др.
Алгоритм «Корпоративный DOST» сфокусирован в рамках взаимовыгодного сотрудничества на более эффективной организации программы корпоративной социальной ответственности и ориентирования по необходимым сферам инициатив в социальной сфере.
И, наконец, алгоритм «Инклюзивный DOST» обеспечивает оказание волонтерами необходимой помощи чувствительным группам в центрах инклюзивного развития и творчества DOST.
За прошедший период было зарегистрировано более 100 тысяч обращений в программу «Добровольный DOST». Свыше 4 200 человек уже приняли участие в этой программе.
Отметим, что программа «Добровольный DOST» получила высокую оценку и на международном уровне. В рамках прошедшего в Баку мероприятия Global HR Summit 2023 она была объявлена победителем в категории «Лучшая стратегия корпоративной социальной ответственности». Кроме того, в рамках мероприятия We are together, которое проходило в Москве с 5 по 7 декабря, программа «Добровольный DOST» вышла в финал.