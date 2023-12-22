Принято решение, что матч будет доигран 24 декабря в 12:00. Игра будет возобновлена с 81-й минуты.

*** 18:08

Сегодняшний матч 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги в Товузе между «Туран-Товузом» и «Араз-Нахчываном» был приостановлен.

На 81-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев из-за сильного ветра упала прожекторная мачта. К счастью, никто не пострадал. Игра была приостановлена.