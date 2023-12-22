Ветер снес прожектор на стадионе в Товузе, матч Премьер-лиги приостановлен ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО 18:22
Принято решение, что матч будет доигран 24 декабря в 12:00. Игра будет возобновлена с 81-й минуты.
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Сегодняшний матч 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги в Товузе между «Туран-Товузом» и «Араз-Нахчываном» был приостановлен.
На 81-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев из-за сильного ветра упала прожекторная мачта. К счастью, никто не пострадал. Игра была приостановлена.
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